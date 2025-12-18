Nem döntenek a fejük felett: a lakosok írják Nagykőrös jövőjét

A Napindító stúdiójában Nagykőrös első embere vendégeskedett ma reggel. A polgármester kiemelte a közös munka fontosságát a fejlesztésekben. A lakossági egyeztetés ma már alapkövetelmény a településen. A programokat a lakossággal együttműködve azok visszajelzésével állították össze idén is. Minden egyes döntés a lakosság érdekeit szolgálja a városházán. Az üzenet egyértelmű: a város értük van, és nem fordítva.

A beszélgetés során kiderült, hogy a városvezetés szakított a hagyományos, felülről jövő irányítással. Helyette a folyamatos párbeszédre és a nyíltságra helyezik a hangsúlyt.

Nagykőrös a közösség erejére épít

A visszajelzések alapján formálódnak az utak, a parkok és a kulturális események is. A polgármester szerint ez a modell nemcsak demokratikusabb, de sokkal hatékonyabb is. A helyiek így magukénak érzik a fejlesztéseket. A város organikusabban fejlődhet a jövőben is.

Nézze meg a teljes beszélgetést a fenti videóban!