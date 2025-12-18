Feszült órák előtt állunk: 8:30 körül élőben jelentkezik a miniszterelnök Brüsszelből

Hatalmas a felháborodás a magyar delegációban, mivel a brüsszeli hübrisz a csúcson van, és a bürokraták minden áron át akarják erőltetni akaratukat a tagállamokon. Orbán Viktor Facebook-posztjában elemezte a kialakult helyzetet: a tegnapi EU-Nyugat-Balkán csúcs teljes kudarcba fulladt, amit az is jelez, hogy a szerb elnök el sem utazott a helyszínre. A miniszterelnök szerint ez nem véletlen, hiszen a "jogállamisági problémák" csak ürügyként szolgálnak, miközben az ukrán csatlakozásnál a brüsszeli revizorok szemet hunynak minden felett. A legsúlyosabb vita azonban ma várható: a vezetés addig nem engedné haza a politikusokat, amíg nincs meg a háború finanszírozása. Ehhez azonban, ahogy a kormányfő fogalmazott: mi, magyarok nem fogunk asszisztálni.

A kormányfő reggeli üzenete egyértelmű: felkészült a maratoni vitákra.

"Addig leszünk itt, ameddig kell. Néhány álmatlan éjszaka nem a világ. Biztosan jobb a háborúnál."

Hogy pontosan mi a stratégia, és milyen fejlemények történtek az éjszaka, arról Orbán Viktor 8:30 körül élőben számol be.