Hamisítványok gyára: helyben gyártották a luxusmárkák másolatait a rejtett kamerás felvételen

A Golgota úti piac hírhedt arról, hogy hamis áruk számla nélkül cserélnek gazdát, ezért stábunk rejtett kamerával vett részt a NAV fedett akciójában. A cél az volt, hogy leleplezzük az illegális kereskedelmet, aminek eredményeképpen a pénzügyőrök rengeteg hamis árut foglaltak le. A NAV Bevetési Igazgatóságát kísértük el, és bár civil ruhás egységek mentek előre, megdöbbentő volt tapasztalni, hogy az ottani közösség egy percen belül észrevette a jelenlétünket. A piac sajátos riadólánca azonnal működésbe lépett, ahogy híre ment az ellenőrök érkezésének.