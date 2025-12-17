50 tonna drog és milliárdos vagyonelkobzás: lecsapott a rendőrség a DELTA Programmal

A kábítószer elleni harc új szintre lépett, amióta elindult a DELTA Program, amelynek köszönhetően a hatóságok kíméletlen csapást mértek a bűnözőkre. A kábítószer-kereskedelem visszaszorítása érdekében a rendőrség munkatársai megfeszített erővel dolgoznak, és az eredmények önmagukért beszélnek: a statisztikák szerint végrehajtottak több mint 5000 bűnügyi akciót a márciusi start óta. Horváth László, aki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos pozícióját tölti be, kiemelte, hogy minden egyes adag kábítószer mögött szervezett bűnözői körök állnak. Az akciók során felszámolták a magyar kriminalisztika történetének legnagyobb droglaborját is Csepelen, ezzel milliárdos kárt okozva a feketepiacnak.