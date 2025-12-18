Bódis László: Megnyílt az út a versenyképes, nyugati szintű kutatói életpálya előtt

Valódi áttörés a kutatói életpályán, ugyanis a HUN-REN-ben megvalósult a történelminek tekinthető bérrendezés első lépcsője. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban dolgozók számára az idei, átlagosan 30 százalékos béremelése egy új, kiszámítható, tervezhető, nemzetközileg is versenyképes kutatói életpálya kezdetét jelenti. A téves híresztelésekkel szemben a valóság az, hogy a kormány által biztosított többletforrásból 850 ezer forintra emelkedett a HUN-REN kutatóinak átlagos alapbére, sőt, a teljes havi átlagjövedelem pedig meghaladja a 900 ezer forintot. A Napindító vendége, Bódis László elmondta: a szeptemberi rendezés után októberben már mindenki az emelt összeget kapta, a 2025-re szánt 18 milliárdos keretből pedig visszamenőlegesen is kifizették a különbözetet.

A jövőkép világos és garanciákkal alátámasztott. A kormány a következő két évre is biztosítja a fedezetet: 2026-ban újabb 18 milliárd, 2027-ben pedig 12,5 milliárd forint érkezik. Ez azt jelenti, hogy 2027-re a 2024-es szinthez képest több mint a duplájára nő a hálózat költségvetési támogatása.