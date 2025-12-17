Kommandós világbajnokság: magyar rendőrök a floridai hőségben

Hatalmas kihívást jelentett idén is a kommandós világbajnokság a magyar indulóknak. A magyar csapat tagjai a floridai Orlandó városában bizonyítottak a rangos SWAT Round Up versenyen. A fiúk elszántságát mutatja, hogy saját szabadidőből saját költségen készültek fel a megmérettetésre. A pályákon géppisztollyal és pisztollyal lövés is szerepelt a komplex feladatok között. A kinti légkör különleges volt, mivel a halálnak a mindennapi közelsége erős bajtársiasságot szül a versenyzők között, így mindenben segítették egymást.