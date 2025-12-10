Brüsszel újabb zseniális terve: tegyük tönkre a magyar gazdákat

A kormány a gázpedálra lépett a pénzeknél. A közös agrárpolitikai támogatásokból származó összegek már tavasszal a számlákon landolnak. Miközben Brüsszel megint a spanyolviaszt találja fel, a magyar gazdák legalább itthon biztonságban érezhetik magukat. Az unióban egyedülálló 80 százalékos nemzeti társfinanszírozással ugyanis van fedezet a túlélésre. Ez 5400 milliárd forintot jelent a zsebekben. Ám az agrárágazatot sújtó uniós tervek sötét jövőt festenek. A brüsszeli okostojások ugyanis 2028-tól elzárnák a pénzcsapot. Az új ötletük egyszerűen "zseniális". A nyugdíjasoktól és a részmunkaidősöktől megvonnák a támogatást. Apró bökkenő a mestertervben, hogy a termelők több mint fele időskorú. Sebaj, majd éhen halunk az elveik miatt. Jakab István szerint ez a szektor végét jelentené. Nem csoda, hogy betelt a pohár mindenkinél.