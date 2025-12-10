Ruszin-Szendi fegyverrel ment a sajátjai közé, most fizethet érte

A cowboy-romantika ideje lejárt a baloldalon. Ruszin-Szendi Romulusz azt hitte, mindent megtehet a kampányban. Tévedett. A Tisza Párt rendezvényein ugyanis nem lehet büntetlenül pisztollyal villogni a saját szimpatizánsok között. Magyar Péter hiába próbálja menteni a menthetőt a kínos magyarázkodással. A tények makacs dolgok. A volt vezérkari főnökkel szemben szabálysértési eljárás van folyamatban. Az ok pedig végtelenül egyszerű és világos. A fegyvertartási szabályok megszegése nem játék. Ezt egy katonának illene tudnia a legjobban. A szeghalmi fórumon történt fegyverviselés most súlyos következményekkel jár a számára. Elvehetik a játékszereit.