Krasznahorkai a csúcson: A svéd király is fejet hajtott a magyar író előtt

Végre elérkezett a várva várt pillanat. Krasznahorkai László elfoglalta méltó helyét a világirodalom trónján. Szerda délután hivatalosan is átvette az irodalmi Nobel-díj aranyérmét. A helyszín a pazar Stockholmi Koncert-terem volt, ahol a frakkoké volt a főszerep. A díjat személyesen a svéd király, XVI. Károly Gusztáv nyújtotta át. Nem kis dolog ez egy magyar alkotó esetében. Anders Olsson, a bizottság elnöke nem fukarkodott a mélyenszántó szavakkal. A méltatás szerint az író átlát az emberi rendszerek törékenysége felett. Milyen ironikus ez a megállapítás a csillogó fényűzés közepette. A káosz és az apokalipszis krónikása most a rend fellegvárában ünnepelt. A ceremónia véget ért, de az ünneplés folytatódik. A díszes társaság a városháza felé indult. Ott zajlik majd a bankett, ahol a pezsgő vélhetően jobban fogy majd, mint a remény.