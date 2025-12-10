Rendőrségi razzia és rendteremtés – vége a finomkodásnak a javítóintézetekben

A mai Kommentben górcső alá vesszük a kormány határozott lépését, amellyel rendészeti kézbe kerülnek a javítóintézetek, hiszen – ahogy Gulyás Gergely fogalmazott – a Szőlő utca nem gyermekotthon, hanem fiatalkorúak börtöne, ahol a rendőrség jelenléte immár garancia a rendre. A belpolitikai szigor mellett a nemzetközi térben Orbán Viktor lázadása zajlik az uniós diktatúra és a kötelező migránskvóta ellen, amit Donald Trump Politico interjúja is igazol, melyben a volt elnök "korhadó" európai vezetésről beszél. Eközben itthon a Tisza frakcióülés körüli komédián Hont András gúnyolódik, rámutatva az amatőrizmusra, miközben a párt szakértői a külföldön már bizonyítottan káros Tisza-adó bevezetésével kísérleteznének a magyar embereken.