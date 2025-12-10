Magyar Péter szakértői: Őrültség a nyugdíjasok támogatása

A maszkok végre lehullottak a baloldali "szakértőkről". Nem finomkodnak a szavakkal. Szerintük a 14. havi nyugdíj puszta agyrém és populizmus. Ezt Lengyel László közgazdász mondta ki kerek-perec. A Tisza Párt holdudvara már most fenyegetőzik a médiában. Nem titkolják a valódi szándékaikat. A célpont megint az idős korosztály pénztárcája. Magyar Péter emberei szerint ezt az őrült ígéretkampányt azonnal be kell fejezni. Öt percen belül elvennének mindent tőlük. Még a 13. havi nyugdíjjal sem értenek egyet a "nagyokosok". Surányi György is ezen a véleményen van. A kormány célja ezzel szemben világos és egyértelmű. A legfontosabb feladat, hogy a nyugdíjak értékállóságát megőrizzék a jövőben is.