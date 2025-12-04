NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Steiner Attila: A Tiszától adóemelésre számíthatnának a magyar családok

A Tisza adóemelése drasztikusan megdrágítaná az autósok életét - jelentette ki az energetikáért felelős államtitkár.

  • 56 perce
A Tiszától adóemelésre számíthatnának a magyar családok, a munkavállalók, a nyugdíjasok, a vállalkozók és az is kiderült, hogy még az autó tulajdonosok is - jelentette ki az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila kiemelte: a Tisza Párt mindenkitől pénzt akar behajtani, hogy Brüsszel kivitelezni tudja háborús terveit.

 

 

