Tölgyessy Péter szerint Magyar Péter csak propagandát tol, hatalmas csalódás lesz a vége

Ma este a Komment vendégeivel darabokra szedjük az elmúlt napok legmeredekebb állításait. Tölgyessy Péter, az SZDSZ egykori elnöke szerint hatalmas csalódás vár a Tisza szavazóira, mert a valóság hamarosan szembejön velük. Az elemző úgy látja, hogy amit Magyar Péter ígér, az nem megvalósítható program, hanem pusztán üres propaganda. A lufi kipukkadása fájdalmas lesz a híveknek. A belpolitikai illúziók mellett a külpolitikai veszélyek is fenyegetőek. A NATO-főtitkár ugyanis ismét borzolta a kedélyeket a háborús héják örömére. A legújabb ötlet szerint már európai katonákat kéne Ukrajnába küldeni a frontvonalra. Ez a javaslat egyenes út a harmadik világháborúhoz. A nyugati vezetők láthatóan elvesztették a józan eszüket. Természetesen ehhez azért nekünk is lesz egy-két szavunk a stúdióban. Magyarország álláspontja világos: nem kérünk a háborúból és a külföldi beavatkozásból.