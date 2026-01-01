Csalódott? – így kaphatja vissza a pénzét a karácsonyi vásárlási őrület után

A Liszt Ferenc repülőtéren drasztikusan emelkedik a lefoglalt hamis áruk száma, amelyek 99%-át magánszemélyek rendelik a Távol-Keletről. A szakértők figyelmeztetnek: a gyanúsan alacsony ár és a csomagolási hibák hamisítványra utalhatnak.

Online vásárlás esetén 14 napos indokolás nélküli elállási jog illet meg minket, ilyenkor a kereskedőnek a vételárat és a szállítási díjat is vissza kell térítenie.

Ha a termék hibás, függetlenül attól, hogy boltban vagy webshopban vettük, szavatossági és jótállási jogainkkal élhetünk, kérve a javítást vagy cserét.

Probléma esetén érdemes írásban panaszt tenni, amire a cégnek 30 napon belül kötelező válaszolnia; elutasítás esetén pedig az ingyenes békeltető testületi eljárás jelenthet megoldást.