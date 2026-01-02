Ismét lebuktatta Magyar Pétert a Tisza Párthoz közelálló közgazdász

Próbálja tagadni Magyar Péter, hogy adóemelésre készülnek, de pontosan lehet látni, hogy milyen szakértők állnak a Tisza Párt mögött-mutatott rá a Fidesz frakciószóvivője.
Menczer Tamás hangsúlyozta: Tisza Párt és közgazdászai a megszorításokban hisznek. Magyar Péterhez köthető szakértő egy előadáson arról beszélt: már készen vannak a tervek, de azokat nem akarják nyilvánosságra hozni.
A teljes magyar társadalmat súlyosan érintené az a baloldali megszorítócsomag, melyet a Magyar Péter pártja számára készítettek. Írja az Origo. A portál emlékeztet: a Tisza által bevezetni tervezett progresszív adórendszerrel a magyar munkavállalók kétharmada járna rosszabbul.
Lengyel László, a Tisza Párt megszorítócsomagjának egyik megalkotója szerint nem lehet betartani azokat az intézkedéseket, amiket az utóbbi időben vezetett be az Orbán kormány. A balliberális közgazdász azt hangoztatta: át kell rendezni a jövedelmeket.