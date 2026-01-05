Orbán Viktor bejelentette: Keresik, ki lehetne nála jobb miniszterelnök a Fideszben

A teljes közvetítés elérhető IDE KATTINTVA. Elemzés pedig IDE KATTINTVA érhető el.

Orbán Viktor a Karmelita kolostorban tartott évnyitó eseményen minden eddiginél nyíltabban beszélt a jövőjéről, miközben a Fidesz választási felkészülése is szóba került. Az újságírók arra voltak kíváncsiak, hogy ki lesz a kormánypárt miniszterelnök-jelöltje a következő megmérettetésen, amire a kormányfő egy váratlan fordulattal reagált. A nemzetközi sajtótájékoztató egyik legemlékezetesebb pillanata volt ez, hiszen az utódlás kérdése ritkán kerül ilyen nyíltan terítékre a nyilvánosság előtt. A politikai évnyitó hangulatát alapvetően meghatározta ez a kijelentés, amely egyszerre volt magabiztos és elgondolkodtató a jelenlévők számára.

Nincs jobb nálam – egyelőre

A kormányfő a tőle megszokott stílusban, de a vártnál sokkal őszintébben felelt a személyét érintő találgatásokra. Azt mondta: „Keresik, de még nem találták meg azt, aki jobb lenne. Amíg meg nem találják, addig én leszek a miniszterelnök-jelölt.” Ez a mondat azonnal uralta a híreket, hiszen bár Orbán Viktor pozíciója megkérdőjelezhetetlennek tűnt, a válasz azt sugallja, hogy a pártban elméleti síkon létezik az utódkeresés folyamata, még ha eredménytelenül is zajlik.