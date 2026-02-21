Unja a sótlan politikát?

A Harsány stúdiójában végre összeállt a közéleti B-közép, ahol a vélemények nemcsak elhangzanak, hanem robbannak is. Harsányi Levente kalauzolásával egy olyan politikai piknik részesei lehetünk, amely garantáltan glutén- és közhelymentes szórakozást kínál minden magyar otthonba. Itt az ellenzéki gondolatok megfejtése nem kínkeserves fejtörő, hanem egy fergeteges szellemi kaland, amely segít eligazodni a hétköznapok útvesztője során. Nincs felesleges finomkodás vagy unalmas protokoll, csak tiszta beszéd és pengeéles humor.