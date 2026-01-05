Óvodásoknak tartanak szexuális nevelést Genovában

Sorra hozza a vitatható döntéseket az alig több mint fél éve megválasztott genovai polgármester. A baloldali Silvia Salis tavaly pályázatot írt ki egy LMBTQ-tanácsadói posztra. Most pedig elindítja az első ún. szexuális és érzelmi felvilágosító programot óvodásoknak. Egyelőre négy intézményben. Az intézkedés 300 gyermeket érint, akik 3 és 5 év közöttiek.

"Szerintem ez a tudatosság miatt fontos lépés... Kicsi korban is már fontos bizonyos témákkal szembesülni. Persze, a lehető legjobb módon kell megközelíteni, és ez az iskola feladta. Ebben megosztott a politika, de a nők elleni erőszak kérdésében például nem. Szerintem ez egy ostoba ideológiai széttagoltságot mutat." - mondta a baloldali képviselő.

A Liga oktatásért felelős parlamenti képviselője szerint Genova polgármestere a genderpolitika élharcosa akar lenni, pedig inkább a város számtalan problémájával kellene foglalkoznia.

"Önök szerint lehet szexuális felvilágosítást tartani 3 éves gyerekeknek? Akiknek nincsenek meg hozzá a kognitív eszközeik? Amikor egy gyerek óvodába megy, meg kell tanulnia kis szívecskéket vagy az első betűket leírni a füzetébe. Nem hegyezhetjük ki a gyerekek nevelését a hiperszexualizáltságra." - mondta Rossano Sasso jobboldali politikus.

Genova vezetése szerint bátorság kell ahhoz, hogy egyesek azt állítsák: szexuális és érzelmi nevelésnek nincs helye az iskolákban, és ez csak a családok feladatai közé tartozik. A jobboldali pártok vizsont úgy gondolják a felsőbb iskolai osztályokban is csak a szülő előzetes és részletes tájékoztatásával lehet erről a témáról beszélni.