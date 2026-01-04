Visszatérnének a hatalomba? A 2010-ben megbukott kör Magyar Péteréket segíti

Lentner Csaba elmondta, Bajnai Gordon megszüntette a 13. havi nyugdíjat, befagyasztotta a családi pótlékot, és csökkentették az agrártámogatásokat. Hozzátette: a Tisza Párt körüli szakértők most ugyanezeket hangoztatják.

Miután Bajnai átvette a miniszterelnökséget Gyurcsány Ferenctől, egyből megszorításokat jelentett be.

Többek közt megszüntették a 13. havi nyugdíjat, csökkentették az agrár és önkormányzati támogatásokat és felfüggesztették a lakhatási támogatásokat is. 10 százalékkal csökkentették a táppénzt, befagyasztották a családi pótlékot, de meghirdették az ingatlanadót és a vagyonadót, emellett pedig nőtt a személyi jövedelemadó is.

Most pedig nyíltan beállt a Tisza párt mögé az egykori miniszterelnök - erről írt a Magyar Nemzet. A lap szerint a 2010-ben megbukott politikai kör készül visszatérni a hatalomba, akik most Magyar Péterék programalkotását segítik.