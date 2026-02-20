Özönvíz utáni pusztítás: 20 méter mély kráterek tátongnak a chili földek helyén

Indonézia Közép-Jáva tartományában drámai helyzet alakult ki a szélsőséges időjárás és az instabil, homokos talaj miatt. A 2025-ös özönvízszerű esőzések felgyorsították a már korábban megnyílt víznyelők tágulását, amelyek mára több hektárnyi chiliültetvényt nyeltek el.
A gazdák tehetetlenül nézik, ahogy egész életük munkája a néhol 20 méter mély kráterek mélyére kerül. A szakértők szerint a klímaváltozás miatti hetekig tartó esőzések tovább súlyosbíthatják a folyamatot, így a gazdálkodóknak és a kormánynak sürgősen alkalmazkodniuk kell az új viszonyokhoz