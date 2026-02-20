Özönvíz utáni pusztítás: 20 méter mély kráterek tátongnak a chili földek helyén

A gazdák tehetetlenül nézik, ahogy egész életük munkája a néhol 20 méter mély kráterek mélyére kerül. A szakértők szerint a klímaváltozás miatti hetekig tartó esőzések tovább súlyosbíthatják a folyamatot, így a gazdálkodóknak és a kormánynak sürgősen alkalmazkodniuk kell az új viszonyokhoz