Fordulat a Mandinernél: menesztették a vezérigazgatót, megszüntetik a lap finanszírozását

Felmentették a Mandiner online hírportál vezérigazgatóját – jelentette be a kormányfő pénteken. Magyar Péter bejegyzése szerint Kereki Gergőnek a pénzügyminiszter utasítására kellett távoznia pozíciójából, a lap finanszírozását pedig megszüntetik. Az online lap tulajdonjoga az MCC augusztus 31-i megszűnése után került a pénzügy-minisztériumhoz.

A Mandiner korábbi főszerkesztő-helyettese szerint Magyar Péter bejelentése sérti a sajtószabadságot. Kacsoh Dániel egyúttal bejelentette, egy új médiaprojektet indítanak.