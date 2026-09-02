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Az Európai Bizottság cáfolta Magyar Péter szavait, még egy eurócentet nem hoztak haza

A témáról Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Dömötör Csaba: "Jó pár olyan dolog, amit az Európai Bizottság korábban követelt az előző kormánytól, ezeket szép csöndben, a háttérben a Tisza-kormány végrehajtja. Zöld lámpát adott annak, hogy magyar adófizetői pénzeket is költhessenek háború finanszírozásra, azt látjuk, hogy beálltak a sorba migrációs paktum ügyében, elkezdődhettek a tárgyalások a gyorsított ukrán tagságról és a magyarok megélhetését érintő kérdésekben is látjuk, hogy rálépnek arra az útra, amit korábban az európai bizottság az országspecifikus ajánlásokban javasolt."

 

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