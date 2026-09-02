Az Európai Bizottság cáfolta Magyar Péter szavait, még egy eurócentet nem hoztak haza

Dömötör Csaba: "Jó pár olyan dolog, amit az Európai Bizottság korábban követelt az előző kormánytól, ezeket szép csöndben, a háttérben a Tisza-kormány végrehajtja. Zöld lámpát adott annak, hogy magyar adófizetői pénzeket is költhessenek háború finanszírozásra, azt látjuk, hogy beálltak a sorba migrációs paktum ügyében, elkezdődhettek a tárgyalások a gyorsított ukrán tagságról és a magyarok megélhetését érintő kérdésekben is látjuk, hogy rálépnek arra az útra, amit korábban az európai bizottság az országspecifikus ajánlásokban javasolt."