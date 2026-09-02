Fidesz: A 2026-os költségvetés módosítása a be nem tartott ígéretek költségvetése

Palóc André: "Egyelőre csak annyi derül ki a költségvetési módosítóból, hogy majd dönt róla a kormány október 15-ig és 30-ig megvalósulnak ezek a minisztériumi befizetések. Egy valami biztos, valakitől elvonnak pénzt, tehát valamire nem jut annyi, amennyi kellene. Hogy ez az egészségügy lesz, az oktatás vagy éppen mondjuk a közlekedés vagy a közbiztonság, ez persze egy nagy kérdés. De összességében azt látni, hogy jelentős forrásokat fognak elvonni olyan közfeladatoktól, amelyek a magyar emberek érdekeit szolgálnák. Szóval én itt azt látom, hogy a magyar emberek biztosan vesztesei lesznek ennek a megszorításnak. És hát az hogy titkolóznak róla, az hogy nem is mondják el pontosan, ki, mennyit kell befizessen, az mutatja, hogy talán annyira ők sem szeretnék ezt az ablakba tenni."