Kubatov újabb négy évre Fradi-elnök, Magyar Péter csak heteket jósol neki

A 2027-es költségvetés körüli vitában az anyák szja-mentessége, a közszolgálati otthontámogatás és az új lakáshitelek feltételei kerülnek előtérbe. A műsor második témája Kubatov Gábor újraválasztása: a Ferencváros újabb négy évre elnöknek választotta, miközben a sportvezetői összeférhetetlenség szabályain változtatna a kormány. Harmadikként Orbán Anita, Marco Rubio és a washingtoni találkozó halasztása kerül terítékre. Előzmény: a HírTV korábbi költségvetési elemzése.

Költségvetési viták, Fradi-tisztújítás és washingtoni halasztás

Az új költségvetési tervek egyes kedvezményeket bővítenének, másokat szűkítenének vagy nem folytatnának. Kubatovot a klub új elnöksége titkos szavazással választotta meg, Magyar Péter azonban a készülő törvényre utalva csak néhány hetet jósol neki. Washingtonban kedden elmaradt Orbán Anita találkozója Rubióval, és az új időpontot az amerikai fél egyelőre nem erősítette meg nyilvánosan. A Ferencváros hivatalos közleménye.