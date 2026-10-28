Szaúd-Arábia egymilliárd dolláros pénzügyi csomagot ajánlott fel a jemeni húszi lázadóknak egy Irán közvetítésével létrejövő megállapodás keretében, hogy tűzszünetet érjenek el, és véget vessenek a királyság elleni támadásoknak – számolt be a az izraeli Israel Hayom című napilap. Az Israel Hayom öböl menti diplomáciai forrásokra hivatkozó beszámolója szerint a javaslat célja, hogy a húszik teljesen leállítsák a szaúdi infrastruktúra elleni támadásaikat.

Sajtóinformációk szerint a megállapodásról Khalid bin Szalmán szaúdi védelmi miniszter váratlan teheráni látogatása során tárgyaltak. Irán ekkor felajánlotta, hogy regionális diplomáciai közvetítőként működik közre. A beszámoló azt állítja, hogy a szaúdi miniszter fizikailag is magával vitte az egymilliárd dollárt azon a Hercules katonai szállító repülőgépen, amellyel Teheránba érkezett.