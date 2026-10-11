Hárommilliárdos mentőöv papírból: a kormányzati bürokrácia miatt tavaszig szívhatják az azbesztet Szentgotthárdon

Komoly egészségügyi és környezeti kihívást jelent a tartós azbesztszennyezés Szentgotthárdon, ahol mintegy ötvenezer négyzetméternyi önkormányzati területet érint a probléma. Bár a kormányzat júliusban egy 3 milliárd forintos Azbeszt-mentesítési alap létrehozásáról döntött, a gyakorlati megvalósítás jelentős akadályokba ütközött. A város korábban 30 ezer négyzetméteren végzett pormentesítést, azonban a jelenlegi szabályozás értelmében a pályázati forrásból mindössze két helyszín mentesítésére igényelhetnek állami támogatást. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a benyújtandó dokumentációhoz akkreditált levegővizsgálatot írnak elő, amelynek egyetlen mérése mintegy 700 ezer forintba kerül, irreális pénzügyi terhet róva a településekre.

Azbesztszennyezés Szentgotthárdon: bürokratikus gátak és egészségügyi kockázatok

A kialakult helyzet éles bírálatokat váltott ki az ellenzéki politikusok és a környezetvédelmi szakemberek részéről egyaránt. Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője használhatatlannak minősítette a pályázati kiírást, kiemelve az önkormányzatoktól elvárt, akár 30 százalékos önerő méltánytalanságát egy olyan vis maior helyzetben, amelyet a települések önhibájukon kívül szenvedtek el. A kármentesítés folyamata ráadásul időben is jelentősen eltolódik:

A támogatási kérelmek elbírálása november végére várható.

Az engedélyeztetési eljárások a téli hónapokra esnek, amikor az aszfaltkeverő üzemek leállnak.

Huszár Gábor polgármester szerint az érintett felületek meleg aszfaltos fedésére így legkorábban csak jövő tavasszal lesz lehetőség.

A Greenpeace vegyianyag-szakértője, Simon Gergely ugyanakkor a meleg aszfaltos fedés kockázataira figyelmeztetett. Szerinte ez a technológia – bár gyorsan csökkenti a kiporzást – a felület töredezése esetén újra felszabadíthatja a rákkeltő anyagot. A szervezet álláspontja szerint az egyetlen végleges és biztonságos megoldás a kőzúzalék megfelelő lerakókba történő elszállíttatása lenne, megakadályozva a Szombathelyen vagy Kőszegen korábban tapasztalt, a határértéket sokszorosan meghaladó levegőszennyezettséget.