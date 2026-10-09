Diáktüntetések Európában: a francia oktatási káosz már a határokon is átgyűrűzött

Párizs utcáin harmadik hete tart a feszültség. A tömeges diáktüntetések komoly kihívás elé állítják a francia kormányt. A fiatalok eredetileg a súlyos tanárhiány és az elhanyagolt iskolaépületek miatt vonultak utcára. A pedagógusok beszámolói szerint a tantermekben leszakadó mennyezetek és csótányok nehezítik a munkát.

A békésnek induló demonstrációk azonban gyorsan erőszakba torkolltak. A Bastille téren összecsaptak a rohamrendőrök és a tiltakozó diákok. A hatóságok vízágyút használtak. A tömeget végül sűrű könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni. Az intézkedések után azonnal fellángolt a rendőri fellépés körüli vita. Ennek hatására a kabinet ideiglenesen felfüggesztette a sokkoló gránátok használatát. Édouard Geffray oktatási miniszter tárgyalóasztalhoz ült a demonstrálók vezetőivel. A tiltakozók azonban azonnali, konkrét megoldásokat követelnek az ígéretek helyett.