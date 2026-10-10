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Magyar Péter nem tett beismerő vallomást, részleteket azonban elárult a nyomozásról

A miniszterelnök tegnap részleteket osztott meg az ügyészségi meghallgatásáról a telefonlopás ügyében. Magyar Péter jelezte, hogy nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt, azonban ennél még több részletet is elárult, ami Ifjabb Lomnici Zoltán szerint önmagában is problémás lehet.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Frissítve: 3 órája
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A miniszterelnök a tegnapi kormányzati tájékoztatón részleteket osztott meg ügyészségi meghallgatásáról és jelezte, hogy nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Magyar Péter ugyanakkor a Hír TV kérdéseire kitérő választ adott arra vonatkozóan, hogyha nem ő dobta a Dunába a készüléket, akkor az mégis hogyan került oda. 

A miniszterelnök ugyan a fenti kérdésre nem adott magyarázatot, azonban több részletet is megosztott a meghallgatásával kapcsolatban. Magyar Péter például jelezte, hogy a sértett nem ment át a poligráfos vizsgálaton, valamint azt is hangsúlyozta, hogy az ügyészségi adatok szerint a telefonon nem volt sérülés, a róla készült videón pedig nem látható dobó mozdulat. 

A miniszterelnök kijelentései kapcsán Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Hír TV számára kifejtette, hogy a büntetőeljárás veszélyeztetésére alkalmas minden olyan cselekmény, amely szenzitív, részletes vagy részletekbe menő információkat ad arról, hogy milyen fontos elemei vannak egy vonatkozó nyomozásnak.

A miniszterelnök egyébként jelezte, hogy nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt illetve azt is hozzátette, hogy a maga részéről a nyomozás megszüntetésére számít. 

 

 

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