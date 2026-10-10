Magyar Péter nem tett beismerő vallomást, részleteket azonban elárult a nyomozásról

A miniszterelnök a tegnapi kormányzati tájékoztatón részleteket osztott meg ügyészségi meghallgatásáról és jelezte, hogy nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt. Magyar Péter ugyanakkor a Hír TV kérdéseire kitérő választ adott arra vonatkozóan, hogyha nem ő dobta a Dunába a készüléket, akkor az mégis hogyan került oda.

A miniszterelnök ugyan a fenti kérdésre nem adott magyarázatot, azonban több részletet is megosztott a meghallgatásával kapcsolatban. Magyar Péter például jelezte, hogy a sértett nem ment át a poligráfos vizsgálaton, valamint azt is hangsúlyozta, hogy az ügyészségi adatok szerint a telefonon nem volt sérülés, a róla készült videón pedig nem látható dobó mozdulat.

A miniszterelnök kijelentései kapcsán Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Hír TV számára kifejtette, hogy a büntetőeljárás veszélyeztetésére alkalmas minden olyan cselekmény, amely szenzitív, részletes vagy részletekbe menő információkat ad arról, hogy milyen fontos elemei vannak egy vonatkozó nyomozásnak.