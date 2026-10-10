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Aggódnak a vállalkozók az adóemelések miatt, a Magyar Ügyvédi Kamara is ellenzi a módosítást

A vállalkozók már most aggódnak, miután a kormány nemrég arról döntött, hogy megemeli a KATA járulékait. A vállalkozók egy része nem áll készen a módosításra, és lehetősége sincs sokaknak az áremelésre. A törvényterveztet a Magyar Ügyvédi Kamara is ellenzi.

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A miniszterelnök a kormányzati tájékoztató keretében megpróbálta elmagyarázni, hogy a KATA járulékainak felemelése miért is nem számít adóemelésnek. A helyzet azonban az, hogy a vállalkozók már most aggódnak, ráadásul a tervezetet már a Magyar Ügyvédi Kamara is kritizálta. 

Az új rendszerben a főállású katások havi tételes adója 100 ezer forint lesz. Azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, 2028-ig átmeneti könnyítést biztosítunk. 2027-ben havi 75 ezer forint lesz a havi tételes adójuk, és csak 2028-tól emelkedik 100 ezer forintra.

 

 

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