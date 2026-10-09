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Magyar Péter újra a sajtó elé állt: komoly döntéseket jelentett be

Paks, adók, egészségügy és egy leállított vasútépítés került egyetlen délelőttre. A kormányzati tájékoztató egyszerre mutatta meg, hol költ többet a kabinet és hol vállal új kockázatot.

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A kormányzati tájékoztató során Magyar Péter a paksi védekezés után járó elismerést, Vitézy Dávid pedig a Déli Körvasút leállítását jelentette be. A paksi dolgozók jutalmazása 1100 embert érint, a 2027-es egészségügyi pluszforrás 500 milliárd forint lehet, miközben a KATA adózás változása szélesebb kört, de magasabb tételes adót hozna. 

Kormányzati tájékoztató: végül az eredmény számít

A kormány Paksnál megtakarított veszteségről és jutalomról beszél, a Déli Körvasútnál viszont egy futó nagyberuházás kivitelezőjét küldi le a munkaterületről. A mérce ezért nem a bejelentések száma, hanem az lesz, hogy a jutalmak, pluszkiadások és szerződésbontások után mennyi közpénz, működő beruházás és mérhető eredmény marad.

 

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