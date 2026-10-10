Donald Trump kialkudta az orosz dízelt, Zelenszkij csalódott

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már hangot is adott csalódottságának. Donald Trump szerint óriási mennyiségű dízel érkezik, amire nagy szükség van, egyúttal pedig köszönetet mondott Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

Azt hiszem, már hallottak az Oroszországgal kötött olajmegállapodásról. Ez nagy dolog, hatalmas mennyiségű olaj érkezik az országunkba, és őszintén szólva szeretnék köszönetet mondani Putyin elnöknek. Hatalmas mennyiségű olaj érkezik hozzánk, mégpedig dízel. Pontosan erre van szükségünk, úgyhogy köszönöm, jelentette ki Donald Trump. Később az amerikai elnök azt is hozzátette több millió hordónyi dízel üzemanyagról van szó

– fogalmazott az amerikai elnök

Ennél több részlet azonban még nem került nyilvánosságra a szállítások pontos menetéről. A szakértők szerint az orosz dízel közel sem biztos, hogy megoldja a problémát, ugyanakkor az amerikai elnök eltökélt, hogy letörje az elszálló üzemanyagárakat.