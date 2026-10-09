Más gombját nyomta meg a tiszás képviselő: feljelentés és házelnöki döntés a parlamentben

A parlamenti szavazások szigorú protokollja került a politikai viták középpontjába, miután kiderült, hogy Schummer Orsolya, a Tisza Párt országgyűlési képviselője megnyomta a mellette ülő Csézy Erzsébet szavazógomb paneljét egy döntéshozatal során. A Hír TV kérdésére reagálva Schummer Orsolya a mozdulatot spontán, reflexszerű segítségnyújtásként magyarázta, kiemelve, hogy Forsthoffer Ágnes házelnök egyiküket sem vonta felelősségre az eset után.

A kormánypárt azonban másként értékeli a történteket: Bóka János, a Fidesz új parlamenti frakcióvezetője hivatalosan is bejelentette, hogy közokirat-hamisítás gyanúja miatt feljelentést tesz a hatóságoknál. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a képviselőknek vállalniuk kell a felelősséget a tettükért, és a házelnöktől, valamint a Tisza frakcióvezetőjétől is érdemi fellépést követel. A Mi Hazánk szintén hatósági vizsgálatot szorgalmaz, miközben a képviselőnő nyitva hagyta azt a kérdést, hogy a spontán reakcióra hivatkozva a jövőben bárki kezelheti-e egy másik képviselő szavazógombját a plenáris üléseken.