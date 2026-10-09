Több adó, szűkebb támogatás: mit jelentene az IMF receptje?

Az IMF 2026-os ajánlásai a rezsicsökkentés, a progresszív szja és a családi adókedvezmény rendszerét is érintenék. Az IMF ajánlások Magyarországnak körében az IMF 2026 magyar misszió progresszívebb személyi jövedelemadót, célzottabb rezsitámogatást és magasabb tőkeadóztatást vet fel. Az IMF adóreform Magyarországon így közvetlenül érinthetné a családok és a vállalkozások havi terheit. Nemzetközi Valutaalap

IMF: a számlát végül valakinek ki kell fizetnie

A mostani Article IV misszió nem hitelprogram, ezért nem lehet a 2008-as feltételrendszert automatikusan rávetíteni. A magyar tapasztalat azonban indokolja az óvatosságot: akkor bérbefagyasztás, 13. havi juttatások visszavágása és támogatáscsökkentés is jött a kiigazítással. A kérdés most is ugyanaz: a költségvetési egyensúly javulását ki és milyen áron finanszírozná?