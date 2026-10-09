Bicske, IMF, sport: hol végződik a tény és hol kezdődik a politika?

A Vezércikk témája az IMF-küldöttség, a sportpolitika és a bicskei ügy. Az IMF Article IV konzultáció hivatalos, előre tervezett misszió volt, de nem bizonyít IMF-hiteltárgyalást. A sportvezetői összeférhetetlenség terve politikusokat zárna ki nagy sportszervezetek vezetéséből. A bicskei gyermekotthon jelentése súlyos intézményi mulasztásokat tárt fel, miközben politikai vita indult arról, ki és hogyan használja fel az ügyet. Nemzetközi Valutaalap

Vezércikk: a politikai érdek nem írhatja felül a tényt

Az IMF ajánlásai önmagukban is vitathatók magyar érdek alapján, a sportnál pedig az a kérdés, hogy depolitizálás-e, ha törvény mondja meg, ki nem vezetheti a klubot. Bicskén viszont egy határnak világosnak kell maradnia: az áldozatok története nem válhat egyik politikai oldal kampányeszközévé sem. A legerősebb kérdés nem az, ki nyer kommunikációsan, hanem hogy mi változik ténylegesen.