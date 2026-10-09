Kormányzati feszültség a stúdióban: a miniszterelnöki ügyek és a gazdasági szigor a terítéken

A hazai belpolitikában egyre erőteljesebben jelentkezik a kormányzati feszültség. A legfőbb végrehajtó hatalom feje a napokban először szólalt meg a hírhedt telefonlopási ügy kapcsán. A miniszterelnök kihallgatása után adott nyilatkozatok azonban további kérdéseket vetnek fel. Ezt a defenzív kommunikációt egy újabb konfliktus követte, amely a közmédia műsorrendjének bírálata miatt robbant ki. A kormányfő nyíltan nehezményezte egy televíziós sorozat sugárzását a saját sajtótájékoztatója alatt. Ez az intézményi nyomásgyakorlás éles ellentétben áll a függetlenségi ígéretekkel. Eközben a Tisza-kormány kíméletlen gazdasági lépéseket hajt végre. A lakosságot és a vállalkozásokat érintő adóemelések, valamint a gazdasági kedvezmények elvonása komoly társadalmi aggodalmat szül. Az új elit gazdaságpolitikája egyértelműen aszimmetrikus terheket ró a választókra.

Kormányzati feszültség és a szigorodó gazdasági környezet az elemzők asztalán

Velünk lesz Novák Zoltán, a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója. A Fidesz részéről Pócs János országgyűlési képviselő és Gulyás Gergely Kristóf fővárosi képviselő érkezik. A stúdióvendégek között köszönthetjük továbbá Szanyi Tibort, az Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom alapító elnökét is. A vita éles, tárgyilagos és megalkuvásmentes lesz.