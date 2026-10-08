Gyanúsított lett Magyar Péter: kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt

Gyanúsított lett a magyar miniszterelnök. Szerda este kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonlopási ügyével összefüggésben. A legfőbb ügyész helyettes még szeptemberben kérte a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését, a kormányfőt lopással gyanúsítják.

A gyanú szerint Magyar Péter elvette egy őt videózó férfi mobiltelefonját, majd a Dunába dobta azt. A készüléket később búvárok hozták felszínre. Az ügyészség lopás miatt kezdett nyomozni.

A kormányfő azt írta: rövid vallomást tett, amelyben nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt.