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Gyanúsított lett Magyar Péter: kihallgatta az ügyészség a miniszterelnököt

A kormányfőt lopással gyanúsítják.

  • Hírek
  • 1 órája
  • Forrás: HírTV
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Gyanúsított lett a magyar miniszterelnök. Szerda este kihallgatta az ügyészség Magyar Pétert a telefonlopási ügyével összefüggésben. A legfőbb ügyész helyettes még szeptemberben kérte a miniszterelnök mentelmi jogának felfüggesztését, a kormányfőt lopással gyanúsítják. 

A gyanú szerint Magyar Péter elvette egy őt videózó férfi mobiltelefonját, majd a Dunába dobta azt. A készüléket később búvárok hozták felszínre. Az ügyészség lopás miatt kezdett nyomozni.

A kormányfő azt írta: rövid vallomást tett, amelyben nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt.

 

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