Magyar Péter hétfőn ismét Seszták Miklós tulajdonának nevezte a nyomozás során lefoglalt 6,5 milliárd forint összegű készpénzt. Csakhogy Unger Anna nyilatkozata korábban világossá tette: a hatóság nem tudta megnevezni a lefoglalt pénz tulajdonosát. Magyar Péter már a feltételezett bűnszervezet vezetőjének is Sesztákot nevezte.

A gyanú azonban nem azonos a bizonyított bűnösséggel.

A HírTV korábbi elemzése.

Magyar Péter kijelentéseit milyen bizonyítékok támasztják alá?

Magyar Péter Fabó György üzleti kapcsolatait és Pintér Sándor környezetét is szóba hozta. Sőt azt mondta: ha a pénz nem Sesztáké, üzenje meg ő a börtönből, kié. Csakhogy egy miniszterelnöki állítás igazolása nem hárítható át az érintettre. A TV2 Fabóhoz köthető helyszínekről szóló értesülése sem bizonyít tulajdonjogot; az egykori üzleti kapcsolat sem dönti el, kié a készpénz.

A kérdés változatlan: milyen bizonyíték igazolja a milliárdok eredetét és tényleges tulajdonosát?

A Telex tudósítása.