Magyar Péterék hazudtak és megtévesztették az embereket – mondta a parlamentben a Fidesz frakcióvezetője. Bóka János emlékeztetett: a nyilvánosságban nagy visszhangot kiváltó pénzhalom megtalálási helyszínei egyetlen emberhez, Fabó Györgyhöz vezetnek. A politikus kiemelte: a nagy leleplezés hetéből a nagy lebukás hete lett.

Bóka János szerint lebuktak Magyar Péterék (Forrás: Hír TV)

Nem válaszoltak híradónknak a Tisza Párt országgyűlési képviselői azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter miért állítja, hogy Seszták Miklósé az a hat és fél milliárd forintnyi készpénz, amit elásva, erdőben talált meg az NVVH. Kiderült, hogy Fabó György milliárdos vállalkozóhoz köthető a terület, ahol a pénzt megtalálták.