A föld alól előásott pénzek ügyében Magyar Péter lebukott, nem kicsit, nagyon – jelentette ki a parlamentben a KDNP frakcióvezetője. Rétvári Bence szerint a sajtó kiderítette, hogy valószínűleg Fabó György milliárdos vállalkozó pénze az, amiről azt mondta a Tisza-kormány, hogy Seszták Miklósé.

Rétvári Bence azt is elmondta, hogy ezt a kormányfőnek tudnia kellett. A politikus úgy látja, hogy Magyar Péterék lebuktak, és átverték a magyar embereket.