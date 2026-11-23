Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre, a Parlamenthez. A huszonnégy éves jegenyefenyő Pécelről, a Varmuzsa család kertjéből érkezett a fővárosba.

A mintegy kéttonnás és 12 és fél méter magas fa kivágását vasárnap reggel kezdték meg a fővárosi hivatásos tűzoltók, majd egy honvédségi szállítójárműre helyezték.

Az ünnepi díszítés elkészítése után az ország karácsonyfája november 29-től, advent első vasárnapjától teljes pompájában fogadja a látogatókat.