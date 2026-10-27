Politikailag motivált támadás a Fradi ellen

A Hír TV Napindító című műsorában ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász a Ferencvárosi Torna Klub tisztújító közgyűléséről és a sportvezetőket érintő összeférhetetlenségi törvénytervezetről beszélt. Az FTC tisztújításán elnököt és elnökségi tagokat választanak.

A Ferencvárost 2011 óta irányító Kubatov Gábor mellett több mint 100 olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportoló állt ki nyílt levélben.

A helyzetet árnyékolja az az új szabályozás, amely szerint a politikusok és állami cégek vezetői a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget magyar sportklubok élén. A szakértő szerint a személyre szabottnak tűnő tervezet sérti a visszamenőleges hatály tilalmát, csorbítja a magánjogi sportegyesületek autonómiáját, és a jövőben akár nemzetközi fórumokon megítélt kártérítési pereket is vonhat maga után.