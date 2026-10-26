Orbán Viktor politikai súlyát mutatja, hogy felmerült a neve az ENSZ főtitkári tisztségére

Orbán Viktor ENSZ-főtitkári jelölése a Wall Street Journal értesüléseként került nyilvánosságra, miközben Magyar Péter október 23-i ünnepségre szóló meghívását több európai vezető nem fogadta el. Baka András elnök esetében a New York-i lakosztály éjszakánként 4056 dolláros alapára vet fel közpénzügyi kérdéseket. Juhász Péter webshopjának Zsolti bácsi pólók néven emlegetett termékei miatt pedig a Hír TV beszámolója szerint bocsánatkérés történt. Előzmény: a HírTV ENSZ-híre.

Külpolitikai mérleg: diplomáciai tervek és ellenőrizhető költségek

Az ENSZ-főtitkári jelölésről egyelőre nincs hivatalos döntés. Az államfő New York-i útjáról viszont már ismerjük a szállodát, a delegáció létszámát és a szobatípusok alapárait. A pontos elszámolás még hiányzik. A Juhász Péter körüli vitában pedig külön kell választani a pólók miatt említett bocsánatkérést az eredeti, súlyos állítások igazságtartalmától. A három ügyben közös kérdés, mi bizonyított, és mire várunk még választ. A New York-i költségek részletes adatai.

Ezekről a témákról beszélgetett Mesterházy Attilával, a Szocialisták és Demokraták elnökével, Halász Gáborral, Kiskutas polgármesterével, Székely Sándorral, a Szolidaritás Pártja elnökével és Abkarovits Joca politikai kommentátorral Futó Boglárka műsorvezető a Hír TV Komment című műsorában.