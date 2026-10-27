Európa forró ősze: meddig terjed még a tüntetéshullám?

A francia miniszterelnök arra kéri a távközlési szolgáltatókat, hogy készüljenek fel a közösségi média országos leállására, közben a szélsőbaloldali zavargások egyre hevesebbek, és kommunista hatalomátvételre szólítanak fel. Marine Le Pen Franciaország újjászületését és határozott vezetést ígért a közvélemény-kutatásokat vezető Nemzeti Tömörülés kampánynyitó nagygyűlésén Orléans-ban, ami vonzó programnak tűnhet a franciák számára az elmúlt hetek polgárháborús, tüntetésektől fűtött hangulatában.

Tüntetéshullám söpör végig Európán (Forrás: HírTV)

Elérik-e Németországot is a tiltakozások? A franciaországi és olaszországi erőszakos megmozdulások fényében a német biztonsági hatóságok kiemelt figyelemmel kísérnek egy, a hónap végére meghirdetett eseményt.

Mi hajtja az európai tüntetéshullámot? Spanyolországban és Portugáliában a lakhatási válság a fő probléma. Albániában fellázadtak a korruptnak tartott kormánnyal szemben, a diákokkal az élen. Olaszországban és Franciaországban az őszi diáktüntetésekhez új csoportok csatlakoztak, látszólag a rombolás és a rendőrséggel való összecsapás szándékával.