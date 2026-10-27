Rohamosan romlik a közbiztonság a fővárosban

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője csalódottan értékelte a rendkívüli közgyűlés kudarcát. A Fidesz–KDNP azért kezdeményezte az ülést, mert a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában lezajlott tárgyalásokról sem a fővárosi képviselők, sem a kerületi polgármesterek nem kaptak megfelelő előzetes tájékoztatást.

Romló közbiztonság a fővárosban (Forrás: HírTV)

Szepesfalvy Anna frakciója a következő rendes közgyűlésre közbiztonsági javaslattal készül. Budapest közterületein ugyanis egyre több olyan jelenség tapasztalható, amely zavarja az ott élőket. A hajléktalanság, a droghasználat, a kábítószer-kereskedelem, az erőszakos kéregetés és a vandalizmus egyre nagyobb problémát jelent.