Egy atomerőmű nem legó, az elemeket nem lehet lecserélni csak úgy egy másikra

A Paks II. atomerőmű nem egy átlagos beruházás, amelyet bármely gyártó technológiájával meg lehetne valósítani. Ha lecserélik a Roszatomot, nem egyszerű műszaki módosítást jelentene, hanem teljesen új atomerőművet kellene felépíteni.

Egy atomerőmű nem legó (Forrás: HírTV)

Nincs sok atomerőmű-építő, csupán néhány nyugati vagy ázsiai nagyvállalat jöhetne szóba. Ráadásul a technológiai váltás teljes újratervezést, évekre szóló leállást és sokmilliárd eurós veszteséget okozna. Ukrajna is próbálkozott annak idején egy legó-erőművel, de kudarc lett a vége.