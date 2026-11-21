A Seszták Miklós ügyét érintő lefoglalások körül továbbra is rengeteg a kérdőjel, annyi azonban biztosan kijelenthető, hogy nem a KDNP politikusához voltak köthetőek azok a területek ahonnan a 6,5 milliárd forint előkerült. Deák Dániel politikai elemző szerint sem Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) elnöke, sem pedig Magyar Péter nem mondott igazat.

Deák Dániel ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy a nyomozati cselekményt végző NVVH-nak tudnia kellett, hogy a terület nem Seszták Miklóshoz köthető, Magyar Péter pedig bármiféle bizonyíték nélkül jelentette ki az Országgyűlésben, hogy a Seszták Miklós pénzét találták meg.