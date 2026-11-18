December elseje és harmadika között aukciót tart a BÁV ART.

– Szeretettel várunk mindenkit a MOM kupolatermében – invitálta meg Napindító című műsorunk nézőit Fertőszögi Péter a BÁV ART művészeti igazgatója .

Az árverés nyitott dolog, csak akkor kell regisztrálni, ha valaki licitálni is szeretne és tárcsát is kér – tette hozzá.

Ezúttal jótékony célt is szolgál majd az árverés, az ere elkülönített összeget a Magyar Református Egyházhoz juttatják el azzal a céllal, hogy az összeget rászoruló gyerekek kapják meg karácsonyra.

Egy árverés mindig kiszámíthatatlan. Egy jó árveréshez az kell, hogy egy műtárgyat legalább két ember szeresse, és akkor akár az irrealitásig is felmehet a végső összeg. De attól kezdve, hogy leütik az árverést, ez az ár már nem irrealitás, hanem onnantól pontosan annyi lesz majd az ára