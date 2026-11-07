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Az igazságosság költségvetése?

A Komment Extrában ismét számos téma terítékre került.

  • Komment
  • 15 órája
  • Frissítve: 2 órája
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A Komment Extrában ismét számos téma terítékre került. Az ügynökakták nyilvánossá tétele körüli egyre dagadó botrány, Feledy Borond eltávolítása és természetesen a költségvetés tervezet is szóba került a vitában.

A műsor vendégei: 

BOTH HUNOR,
az ellenpólus operatív vezetője 
DEÁK DÁNIEL,
Politikai elemző
SZANYI TIBOR,
alapító, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
BAKA F. ZOLTÁN,
szerkesztő-műsorvezető, Della Podcast

 

 

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