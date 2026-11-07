Az igazságosság költségvetése?

A Komment Extrában ismét számos téma terítékre került. Az ügynökakták nyilvánossá tétele körüli egyre dagadó botrány, Feledy Borond eltávolítása és természetesen a költségvetés tervezet is szóba került a vitában.

A műsor vendégei:

BOTH HUNOR,

az ellenpólus operatív vezetője

DEÁK DÁNIEL,

Politikai elemző

SZANYI TIBOR,

alapító, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom

BAKA F. ZOLTÁN,

szerkesztő-műsorvezető, Della Podcast