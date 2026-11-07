Az igazságosság költségvetése?
A Komment Extrában ismét számos téma terítékre került.
A Komment Extrában ismét számos téma terítékre került. Az ügynökakták nyilvánossá tétele körüli egyre dagadó botrány, Feledy Borond eltávolítása és természetesen a költségvetés tervezet is szóba került a vitában.
A műsor vendégei:
BOTH HUNOR,
az ellenpólus operatív vezetője
DEÁK DÁNIEL,
Politikai elemző
SZANYI TIBOR,
alapító, Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom
BAKA F. ZOLTÁN,
szerkesztő-műsorvezető, Della Podcast