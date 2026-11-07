Rétvári Bence: A pedagógusok a korábbi béremelések töredékére számíthatnak

Váratlanul érhette a pedagógusokat a jövő évi költségvetésben szereplő 5,5 százalékos béremelés – erről Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője beszélt a Vezércikk Café című műsorban. A politikus szerint a Tisza Párt a kampányban nagyobb fizetésemeléseket ígért, a mostani költségvetési tervek azonban szerinte azt mutatják, hogy a választókat félrevezették.

Rétvári felidézte: az elmúlt öt évben, a Fidesz–KDNP kormányzása alatt évről évre 10, 21, illetve 32 százalékos béremelések is történtek a pedagógusok körében. Ezzel szemben a jövő évi költségvetés már csupán 5,5 százalékos emeléssel számol.

A KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott, hogy ez jelentősen elmarad a korábbi években biztosított emelések mértékétől. Hozzátette: miközben a Tisza Párt a pedagógusok anyagi és erkölcsi megbecsülésének helyreállítását ígérte, a tervezett béremelés szerinte csak töredéke annak, amit a korábbi években a tanárok kaptak.

Rétvári az oktatási tárca vezetőjét is bírálta, akinek megnyilvánulásai szerinte sértőek a pedagógus társadalomra nézve. Úgy vélte, az oktatásban dolgozók megbecsüléséről szóló ígéretek és a jelenlegi tervek között jelentős ellentmondás van.