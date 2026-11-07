Legalább öten meghaltak egy lengyelországi lövöldözésben, civilek és rendőrök is megsebesültek

Súlyos fegyveres támadás történt Lengyelországban: a lövöldözésben legalább öten életüket vesztették, további 17-en pedig megsérültek, köztük 15 civil és két rendőr. Az elkövető katonai ruházatot viselt, és katonai lőfegyvert használt – közölte a rendőrség szóvivője.

A támadót a helyszínen meglőtték, majd kórházba szállították. A férfi indítéka egyelőre nem ismert. A hatóságok vizsgálják a történtek körülményeit, hogy kiderítsék, mi vezetett a súlyos vérontáshoz.

Az esettel kapcsolatban Karol Nawrocki lengyel köztársasági elnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az államfő megerősítette, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője úton van Krakkóba, ahol személyesen is tájékozódhat a történtekről.

A lengyel elnök közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a hatóságokkal, és elvárja a támadás körülményeinek teljes körű kivizsgálását.

A nyomozás jelenleg is tart, az elkövető indítékáról és a támadás pontos hátteréről egyelőre nem közöltek további részleteket.